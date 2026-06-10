北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋から当時17歳の女子高校生Aさんを転落させ、川で溺死させた殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。5月25日から公判が続き、同月29日からは被告人質問が始まった。【写真】内田梨瑚被告と有名ラッパーの2ショットほか、不倫疑惑が報じられた警部補と盛り上がる場面なども一貫して「殺意はなかった」としている内田被告に、6月3日の第6回公判では被害者遺族の思いも語られ