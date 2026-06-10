韓国海軍釜山（プサン）基地と米海軍の空母をドローンで無断撮影した中国人留学生が1審で実刑を宣告された。釜山地裁は10日、一般利敵罪と軍事基地および軍事施設保護法違反容疑で起訴された中国人留学生の被告に懲役1年6月を宣告した。ともに起訴されたもう1人の留学生の被告は軍事基地および軍事施設保護法違反容疑が認められ懲役1年に執行猶予2年を言い渡された。裁判所は実刑が宣告された被告に対しては逃亡の恐れがあると判断