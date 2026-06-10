韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は10日、国政運営の支持率下落に関連して「国民の皆さんに申し訳ない。さらに低い姿勢で、より謙虚に臨む」と表明した。欧州3カ国を歴訪中の李大統領はこの日、X（旧ツイッター）を通じて「冷静な国民の評価を謙虚に受け止める。より広く受け入れ、より多く包容し、より懸命に取り組む」と投稿した。李大統領はこの日公開された世論調査結果を引用して立場を示した。世論調査機関・韓国社会世