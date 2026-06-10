KOSPI（韓国総合株価指数）が10日、取引場で4％台の大幅下落となり、プログラム売りの一時効力停止（サイドカー）が発動された。韓国取引所によると、この日午後1時16分25秒、KOSPI200先物指数の急落を受け、プログラム売りの効力が5分間停止した。サイドカー発動当時、KOSPI200先物指数は前営業日の終値より64．65ポイント（5．02％）下落した1223．15だった。KOSPI市場で売りサイドカーはKOSPI200先物価格が基準価に対して5％以