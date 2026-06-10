プロ野球・ソフトバンクは10日、柳町達選手を1軍登録、ヘルナンデス投手の登録を抹消しました。柳町選手は今季開幕を1軍でスタートしますが、31試合で打率.208の成績で5月12日に登録抹消となりました。ファームでは13試合で打率.375とし、約1か月ぶりの1軍登録となりました。抹消となったヘルナンデス投手は3試合連続でホールドをマークするなど、ここまで24試合で10ホールド防御率1.19をマーク。再登録可能となるのは6月20日以降