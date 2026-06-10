5人組動画クリエイター・コムドットのやまとが、10日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。ストーリーズ内で披露したグッズが、TOMORROW X TOGETHER（TXT）のYEONJUN（ヨンジュン）による「GGUM」にまつわるグッズに似ていると指摘されたことを受け、謝罪した。【写真】コムドットやまと、憧れのロックスターとの対面に感激やまとは、まずパーカーを被り、風船ガムをふくらませているような人形の写真をアップ