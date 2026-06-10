「カーリング・日本選手権」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子１次リーグが行われ、１８年平昌五輪、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは中部電力に４−９で敗れ、３連敗、通算１勝３敗のＡ組最下位で１次Ｌ敗退が決まった。日本選手権での１次リーグ敗退はＬＳ北見時代を含めて１５度目の出場で初めて。試合後、藤沢は「ただ単に実力不足。練習不足でした」と唇を噛み締めた。２６年ミラノ・コルティナ五輪の