■カーリング日本選手権女子1次リーグロコ・ソラーレ 4 ー 9 中部電力（10日、横浜BUNTAI）7日から行われているカーリング日本選手権の女子1次リーグ最終戦。五輪2大会連続メダリストのロコ・ソラーレは通算6回の優勝を誇る中部電力と対戦。4ー9で敗れ、1次リーグ敗退となった。全10チームが2グループに分かれ各グループ総当たりで争い、3位までが2次リーグに進出する。ロコ・ソラーレは初日、GRANDIRに9−2で勝利したものの、翌