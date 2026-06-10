11日（日本時間12日）に開幕するFIFAワールドカップ2026。日本代表の対戦相手として注目されるのはオランダやスウェーデン、チュニジアだが、選手たちの前に立ちはだかるのはライバル国だけではなさそうだ。暑さや雷雨といった気象条件が大会に影響を与える可能性が指摘されている。選手はもちろん、現地で声援を送る日本人サポーターにとっても油断できない大会となりそうだ。104試合中97試合で暑熱環境の可能性アメリカの研究機