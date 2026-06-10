不適切発言を巡り記者会見するラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ＝10日、東京都内ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が10日、レフェリーへの不適切発言で処分を受けたことについて「ラグビーに対して敬意を欠く行動を取ってしまい、おわび申し上げます」と謝罪した。東京都内で開かれた代表合宿に関する記者会見で述べた。4月のU23（23歳以下）日本代表を率いたオーストラリア遠