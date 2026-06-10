日経平均株価はAIや半導体関連株を中心に値下がりし、きのうの終値に比べ1237円安い6万4179円で取引を終了しました。【映像】AIや半導体関連株を中心に値下がりした日経平均きょうの東京株式市場はアメリカ市場でハイテク関連株が下落したことや、イラン情勢が長期化するとの懸念から値下がりして始まりました。午後の取引に入って、韓国市場で大型の半導体関連株が急落したことなどから、下げ幅が1600円以上に拡大し、一時