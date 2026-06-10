都内の駅前で、女子高校生らが電車内での痴漢撲滅を呼びかけました。夏になり、薄着になることで痴漢は増加傾向にあります。【映像】痴漢撲滅のチラシなどを配布する様子東京・中目黒駅の前では、女子高校生や警察官らが痴漢撲滅のチラシなどを配布しました。その後、高校生らは防犯アプリ「デジポリス」の活用方法などの説明を受けました。参加した高校生「もし自分が被害にあった時に絶対口には出せないと思うので、このア