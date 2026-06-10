皇族の数の確保策を巡り、国会の全ての党派による詰めの協議が始まりました。会議は10日午後3時半から衆議院議長公邸で開かれ、8日に衆参両院の議長らが示した取りまとめ案について、あわせて13の政党と会派が協議しています。取りまとめ案は、「女性皇族が結婚した後も身分を保持する案」と「旧皇族の男系男子を養子に迎え皇族とする案」を、「いずれも了」とし、法制化を求めることが柱で、前回の会議では7つの党がおおむね賛同