犬があごを震わせているときの心理 愛犬があごを震わせているのを見たとき、ほとんどの飼い主が不安に思うことでしょう。今すぐに動物病院へ行くべきなのではないかと、焦ってしまうこともあるかもしれません。 犬があごを震わせることには、肉体的な病気が関係している場合もありますが、心理的な理由が関係している場合もあります。 感情の変化や自然な反応として、あごを震わせることがあるのです。 1.強い緊