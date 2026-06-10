Nakamura Hakが、1st CDシングル『ただ美しい呪い』を本日リリース。あわせて、リリースを記念した無料オンラインライブ『境界』を6月13日24時より配信する。 （関連：【画像あり】Nakamura Hak、テッキーな演出による無料オンラインライブ『境界』ライブ写真） 本作には、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」の3曲を一挙に収録。フル