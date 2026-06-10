２０２５年９月に閉園した札幌市南区の「ノースサファリサッポロ」の動物や従業員を引き継ぎ、新たな動物園の開園を計画している東京の投資会社が、新たな運営会社を設立したことが分かりました。東京の投資会社・ビーチキャピタルが２０２６年１月に設立したのは、「北海道アニマルワールド」です。新会社はノースサファリサッポロに残る２００頭以上の動物や従業員を引き継ぎ、新たな動物園の運営を担い