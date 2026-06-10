11日、薩摩地方、大隅地方、種子島・屋久島地方では雲が広がる時間もあるが概ね晴れ、強い日差しで気温が上昇し、鹿児島市は真夏日予想。各地で暑さが増すため熱中症対策が必要。奄美地方は明け方まで雨の後、朝から曇りとなり、日中は蒸し暑く汗ばむ陽気となる見込みです。13日（土）までは梅雨前線が南に離れるため、晴れ間の出る所が多くなりますが、週末にかけて再び梅雨前線が北上し、県内各地で大雨となるおそれがあり