大谷が真に最高のシーズンを送るためのカギはピッチングか(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月9日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打2打点の成績で、7回の第4打席に中堅への適時打を放っている。【動画】大谷翔平がスキーンズと対戦！豪快な三振シーン打率.301を残す大谷は、OPS.938でリーグトップをキープ。防御率も0.74で、60イニング以上を投げたメジャー全投手の中で最も低い数字