全国でクマの市街地への出没が相次ぐ中、石川県加賀市では9日夕方、住宅の敷地内で成獣のクマ1頭が目撃されました。クマは住民の女性の至近距離を走り去り、裏山に入り込んだということです。クマと遭遇した中出みち代さん「私ここで後ろ向いてメダカの赤ちゃんを産んでるので赤ちゃんを探していた。そしたら黒いものが見えてタッタッタッて足音するし、見たらここをダーッとこのままいって柵の方まで行った」9日の午後6時40分ごろ