女優の恒松祐里がセレモニアルピッチに登場した(C)産経新聞社人気女優の恒松祐里が6月9日、ZOZOマリンスタジアムでのロッテー中日のセ・パ交流戦でセレモニアルピッチを行った。この日は「STAR WARS NIGHT」として開催され、スターウォーズの最新スピンオフ映画『マンダロリアン・アンド・グローグー』のキャラクター、グローグーの耳のカチューシャをつけ、ロッテのユニフォーム姿で登場した。【動画】人気女優の恒松祐里が始