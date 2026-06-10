地元企業への就職を促進しようと、2027年春に大学や専門学校を卒業する学生を対象にした北陸最大級の合同説明会が、10日から金沢市で開かれています。石川県の本多の森庁舎で始まった北陸最大級の合同企業説明会「いしかわ就職フェア」ですが、初日は建設業や小売業など県内企業60社が参加し、採用担当者が学生に対し事業内容や福利厚生制度を紹介しました。就職活動は、ここ最近では学生に有利な「売り手市場」と言われ、県内でも