銀座コージーコーナーは、6月12日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「国産さくらんぼショート」と「チェリーパイ」、「贅沢2種メロンパイ〜カスタード仕立て〜」を販売する。日に日に暑くなり、爽やかな味わいのスイーツが恋しくなるこの時期。上面に涼しげな果実がきらめく、スイーツ3品を発売する。「国産さくら