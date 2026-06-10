青山商事は、これから本格的に迎える猛暑や酷暑に対応するため「接触冷感」素材を採用したレディーストップスを大幅に拡充する。今季の投入数は前年比約3倍に拡大し、過去最大規模の数量で全国の洋服の青山および、公式オンラインストアで発売している。働く女性のビジネスウエア選びにおいては、「デザイン性」や「きちんと感」といった見た目を重視する傾向がある。しかし近年は、記録的な猛暑や長期化する夏によって、快適に過