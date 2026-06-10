スマートビズスタイルを提案する「ORIHICA（オリヒカ）」（運営：AOKI）は、ビジネスとスポーツを融合させたビジカジウェア「BIZSPO」を一昨年2月から展開している。今回夏に向けて、快適な着心地とスマートな着こなしを叶えるアイテムを拡充し、ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップで販売を開始した。ライフスタイルやビジネスシーンの多様化を受け、ORIHICAではオン・オフ問わずスポーツシーンまでシームレスに着用でき