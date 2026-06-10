10日午後、さいたま市の中学校で「催涙スプレーが誤って噴射された」と通報があり体調不良を訴えた生徒16人が病院に搬送されました。警察などによりますと午後2時すぎ、さいたま市西区の指扇中学校の校舎内で、学校の教頭から「催涙スプレーを誤って噴射してしまった」と通報がありました。救急車など10台以上が出動し、気分が悪いなどと、体調不良を訴えたこの中学校の1年生の生徒男女16人が病院に搬送されたということです。学校