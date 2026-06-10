「じゃがりこ うっっっっめ味」カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、「じゃがりこ」史上初となる酸味コーティングで味付けした「じゃがりこ うっっっっめ味」を、6月15日から全国のミニストップで数量限定発売する。「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあと