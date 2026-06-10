NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。ロッテは上田希由翔選手を1軍登録し、寺地隆成選手を登録抹消しました。上田選手は今季15試合出場で打率.174、2本塁打、2打点。5月28日に抹消された後はファームで5試合に出場し、2本塁打7打点を記録しています。今回が約2週間ぶりの1軍復帰となります。一方、抹消となった寺地選手は今季55試合に出場し打率.166、3本塁打、13打点。5月は24試合出場で月間打率.095で、直近でも2試合連続無安