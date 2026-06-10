ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル（以下、フォーエル）」は、6月11日から、「ペルチェ＆ファン付ウェア（バッテリー付）」および「ファン付Tシャツ」の2アイテムを発売する。今年、気象庁が最高気温が40度以上の日について新たに“酷暑日”と定めるほど、気温の高い日本の夏において、体格の大きい人は特に体温が上がりやすく、熱中症リスクへの備えがより一層重