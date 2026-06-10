阪神は１０日、梅野隆太郎捕手（３４）を抹消した。梅野は９日のソフトバンク戦に「８番・捕手」で先発出場。先発の才木、２番手椎葉とバッテリーを組んだが、５イニング連続被弾を含む６被弾で１０失点。才木が初回は栗原、二回に野村、三回に再び栗原、そして四回にも再び野村に一発を浴びていた。五回には椎葉が近藤にも２ランを許し、無死二塁から牧原大にも２ランを浴びた。六回の守備から嶋村と交代していた。椎葉も抹