左から：「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」「同 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」明治は、「明治北海道十勝スマートチーズ」ブランドから、晩酌時のおつまみ需要に着目した「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」と「明治北海道十勝スマートチーズ 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」を、6月15日から全国のコンビニエンスストアで発売する。同商品は、十勝工場製造のナ