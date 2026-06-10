左から：「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」「同 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」明治は、「明治北海道十勝スマートチーズ」ブランドから、晩酌時のおつまみ需要に着目した「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」と「明治北海道十勝スマートチーズ 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」を、6月15日から全国のコンビニエンスストアで発売する。同商品は、十勝工場製造のナ
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