俳優の北乃きい（35）が10日、自身のインスタグラムを更新。SNS上で話題を呼んでいる自身の写真について言及した。【写真】若返ってる…？SNS上で話題沸騰を呼んでいる北乃きいの一枚北乃をめぐっては昨年3月から8月にかけてインスタグラムに投稿された写真がSNS上で大きな話題を呼び「最近可愛さと色気が増してる」「若返ってる」といった反響が相次いでいる。こうした声を受けてか、北乃はインスタのストーリーで「体重落