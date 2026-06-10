サッカーのＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は、まもなく開幕。日本代表はアメリカ・テネシー州にあるナッシュビルという都市でキャンプ中ですが、実はこの場所には日本からの直行便がありません。英語が話せず、これまで海外へ一度も行ったことがない記者が向かってみた。（デジタル編集部古和康行）心の底から、１０年以上前の発言を悔いている。採用面接か入社間もない頃の研修の時だったか、はたまた飲