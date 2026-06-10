ニセの投資話をＳＮＳで持ちかけられ、計３４８万円相当の暗号資産をだまし取られた長野県諏訪市内の女性（４０）が先月２０日、同市内で取材に応じた。きっかけはスマホゲームで、相手とのやりとりはＳＮＳのメッセージと電話のみだった。スマホを使ったお小遣い稼ぎの感覚だったといい、女性は「詐欺には引っかからないと思っていた。まさか自分がお金をだましとられるとは」と悔やんだ。（山崎至河）「副収入に関心はありま