「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）１０日はプロアマ戦が行われた。２度目出場となるアマチュアの岩永杏奈（１７）＝大阪桐蔭高３年＝が、宮里藍大会アンバサダーとの対談などイベント参加後、取材に応じた。全国高校選手権団体、世界ジュニアなど数多くのアマチュアタイトルを手にし、昨年は女子下部ツアー「明治安田レディース」でも優勝と、輝かしい経歴を誇る岩永。この