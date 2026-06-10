元AKB48でタレントの高橋みなみが10日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。宇都宮市で9日、クマが捕獲されたことに「市の中心部に現れるんだ」と驚いた。同市では6日からクマの目撃情報が相次ぎ、同日夜には繁華街であるオリオン通りを駆け抜ける姿が防犯カメラにとらえられていた。9日午後1時すぎにJR宇都宮駅から南に約2キロの住宅街に出没。誰もいない民家に入り込み、三方を囲まれて逃げられなくなったところ