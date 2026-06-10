ヘンリー王子が、米タイム誌による２０２６年度の「世界で最も影響力のあるスポーツ界の人物１００人」の１人に選ばれた。英紙エクスプレスが９日、報じた。この新企画は、現在のスポーツ界を形作る人々を紹介することを目的としている。ヘンリー王子は「リーダー」のセクションに掲載されており、その他のカテゴリーは「アイコン」「巨人」「革新者」となっている。リストの最初に登場したヘンリー王子は、イギリス陸軍での