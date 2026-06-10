少女時代スヨンの破局が思わぬ批判を招いている。その矛先はスヨン（36）ではなく、相手のチョン・ギョンホ（42）だ。【写真】スヨン、“破局報道”当日は日本に…表情は？少女時代のスヨンと俳優のチョン・ギョンホは6月9日、破局を正式に認めた。双方は事務所を通じて「良い同僚として関係を続けていく」とコメントし、長年にわたる恋人関係に区切りをつけたことを明らかにした。2012年頃から交際をスタートさせた2人は、2014年