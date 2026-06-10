K-POPファンの多くは、コンサートのチケットを取りやすくしたり、限定コンテンツを見たりするために、有料ファンクラブに加入する。今回、そのファンクラブのルールに“不公平な内容”が含まれているとして、韓国当局が見直しを求めた。【写真】「涙もお金も枯れはてた」BTS日本ファンクラブが炎上一見すると、単なる「返金ルールの見直し」にも見える。だが、問題になった条項を見ていくと、エンタメ企業とファンの関係が、いかに