【モデルプレス＝2026/06/10】フジテレビの三上真奈アナウンサーが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】第1子出産発表の37歳フジアナ「もちもち麺が美味しそう」大葉・黄ニラなど薬味たっぷりのまぜそば◆三上真奈アナ、まぜそばを公開三上アナはまぜそばを調理する様子を連続で投稿。「大葉先生」「きゅうちゃん」「黄ニラさま」「干し椎茸パイセン」と青い皿に盛られた薬味を