BTSが、日本のオリコンランキングで海外アーティスト初の大記録を打ち立てた。6月10日、オリコンが発表した最新週間ストリーミングランキング（6月15日付、集計期間6月1日〜7日）によると、BTSの世界的ヒット曲『Dynamite』が、累計再生回数9億回を突破した。【話題】V、兵役中の美談「前向きで情が深い…」これはオリコン史上、単一楽曲として通算8曲目となる9億回再生達成という記録であり、海外アーティストとしては史上初の快