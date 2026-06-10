【モデルプレス＝2026/06/10】元AKB48でタレントの西野未姫が6月9日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘のための手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子出産の元AKB「一口サイズで可愛い」“野菜嫌い”1歳長女のための手作りハンバーグ◆西野未姫、野菜を食べて欲しくて作ったハンバーグ公開 西野は「野菜を食べて欲しくて ほうれん草と玉ねぎとにんじんを入れたハンバーグ作り」と紹介し、野菜嫌いの長女の