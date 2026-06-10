ある程度の年齢になっても実家暮らしを続けている男性は、独特の生態や価値観を持っているもの。彼らが喜ぶポイントを把握しておけば、スムーズに仲良くなることができるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性406名に聞いたアンケートを参考に「実家暮らしの男子を落とす効果的なアプローチ」をご紹介いたします。【１】「何事にも堅実そうで素敵だね」と、性格を評価する「ぶっちゃけ、実家にいるのは節約のため