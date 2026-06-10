あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「VALORANT」の略語は？「VALORANT」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ3文字（小文字含む）です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ヴァロ」でした！ヴァロは、人気ゲーム制作会社Riot Games（ライアットゲームズ）から配信されている、