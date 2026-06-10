イーロン・マスク氏率いるSpaceXは100万基の太陽光発電衛星データセンターを打ち上げ、地球の軌道上にAIデータセンターを展開することを計画しています。SpaceXはこの太陽光発電衛星データセンターの初期実証を、2027年末までに開始することを計画しているとの報道です。SpaceX aims to launch orbital AI computing tests by end of next year, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/spacex-aims