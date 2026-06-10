雨平写真館 映画「世界の中心で、愛をさけぶ」のロケ地で、純愛の聖地としても知られる高松市庵治町。7月12日、初めての夕涼みイベントが開かれます。 会場は映画の主要なシーンで登場する雨平写真館を移設・復元した「庵治観光交流館」です。この写真館をバックに、さまざまな音楽の演奏が行われます。入場は無料です。 「夕涼み会The Sun set Live in Aji」日時：7月12日(日)午後3時～午後7時出演：