◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。塩川監督代行が試合前に取材対応。「現状の成績をしっかり受け止めて、選手たちが思い切って力を最大限出せるようにすることが自分の役目だと思っています。前進あるのみで頑張ります」と