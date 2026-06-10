日本ハムは１０日、「ファイターズチャンピオンシリーズ」として行われる２４日のロッテ戦（エスコン）に、ＯＢのブランドン・レアード氏が来場することを発表した。当日は同じくＯＢの増井浩俊氏、中田翔氏とともに、試合前セレモニーや試合終了後のトークイベントへ出演する予定となっている。レアード氏はエスコン初来場となる。レアード氏は２０１５〜１８年の４年間在籍。長打力と明るいキャラクターでファンに愛され、