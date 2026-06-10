ポーチの中身を取り出しにくいことって、意外と多い……。バッグを持って、片手がふさがっているシーンでは、リップやハンドクリーム、消毒液、マスクなどがなかなか出せません。今すぐ使いたいのに、焦ってイライラ――。そんな小さなストレスを解消してくれるのが、片手でパカッと開く“ばね口”タイプのポーチ。無印良品ネットストアでレビュー4.8の高評価「リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ」が気になったので、