４人組グループ「ふぉ〜ゆ〜」が１０日、東京・池袋のサンシャイン劇場で初日を迎えた主演舞台「隅田川ヤングロード物語３〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜」（２１日まで、同所）の取材会に出席した。下町の寂れた商店街「隅田川ヤングロード」のドタバタを描いたハートフルコメディー。演出を小林顕作氏が務め、ＮＯＮＳＴＹＬＥ・石田明がゲスト出演する。隅田川ヤングロードで団子を売る「丸福商店」店主の福田悠