外食中、見知らぬ男性が当然のように向かいの席に座ってきたら……あなたならどうしますか？今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆雰囲気のいい定食屋さんで昼食岸田菜月さん（仮名・28歳）は、営業先の近くで昼食をとろうとお店を探していました。「するといい感じに古い雰囲気のある定食屋さんがあったので入ってみたんですよ」どこか懐かしい匂いのする店内は、作業着姿の男性客で賑わってお